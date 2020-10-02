2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika

2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır" dedi.

2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır" dedi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, on binlerce aday için üniversiteye girme konusunda ikinci bir şans niteliği taşıyan 2020-YKS ek tercih süreci sonuçlandı. YKS sonuçlarına göre puan elde eden fakat ilk tercihlerde bir yere yerleşemeyen adayların ikinci tercih sürecinin sonuçlandığını ÖSYM Başkanı Aygün, resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Aygün, "17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

(Emin Kuvat/İHA)

2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı

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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:02 - Kaynak: İHA

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