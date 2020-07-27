2020-YKS sonuç verileri açıklandı - Son Dakika

2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçlarına göre, TYT'de 5, Sayısal'da 3, Sözel'de 1, Eşit Ağırlık'ta 1 ve Dil'de 5 aday tam puan aldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden 2020-YKS'ye dair sayısal verileri paylaştı. Aygün tarafından paylaşılan verilere göre, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 424 bin 718 aday başvuru yaparken sınava 2 milyon 296 bin 138, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 788 bin 590 aday başvuru yaparken sınava 1 milyon 672 bin 376 ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 128 bin 177 aday başvuru yaparken sınava 105 bin 579 aday girdi. Bu kapsamda, TYT'de 248, AYT'de 67 ve YDT'de 6 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

Aygün'ün paylaştığı verilerde 2020-YKS Baraj Puanlarına Göre Yüzdelikler istatistiğinde, tüm adayların yüzde 77,32'si TYT'de 150 ve üzeri puan alırken, Sayısal'da tüm adayların yüzde 58,60'ı, Sözel'de tüm adayların 83,02'si, Eşit Ağırlıkta tüm adayların 73,26'sı ve Dil alanında tüm adayların yüzde 86,33'ü 170 ve üzeri puan aldı.

2020-YKS Yerleştirme Puanlarının Yığınsal Dağılımı istatistiğine göre ise, TYT'de sınava giren 2 milyon 296 bin 138 adayın 1 milyon 174 bin 642'si 150 ve üzeri puan alırken, Sayısal da 693 bin 440, Sözel de 823 bin 330, Eşit Ağırlık da 999 bin 313 ve Dil alanında 78 bin 966 aday 150 ve üzeri puan aldı. Bu adaylardan 48'i TYT alanında, 150'si Sayısal, 3'ü Sözel, 8'i Eşit Ağırlık ve 21'i Dil alanında olmak üzere 550 ve üzeri puan aldı.

"TYT'DE 5, SAYISAL'DA 3, SÖZEL'DE 1, EŞİT AĞIRLIK DA 1 VE DİL'DE 5 ADAY TAM PUAN ALDI"

2020-YKS Sınav Puanlarının Yığınsal Dağılımı'na göre ise, TYT'ye giren 2 milyon 296 bin 138 adaydan 5'i 500 tam puan alırken, Sayısal alanında 1 milyon 183 bin 249 adaydan 3'ü, Sözel de 991 bin 718 adaydan 1'i, Eşit Ağırlık da 1 milyon 364 bin 125 adaydan 1'i ve Dil alanında 91 bin 469 adaydan 5'i 500 tam puan aldı.

2020-YKS Testlerinin Ham Puan Ortalamaları ve Standart Sapmaları istatistiğine göre, TYT sınavına giren 2 milyon 295 bin 890 aday Türkçe'de 40, Sosyal Bilimler'de 20, Temel Matematik'te 40, Fen Bilimleri'nde 20 soru olmak üzere toplamda 120 soru cevapladı. Buna göre, adaylar Türkçe'de 14.288, Sosyal Bilimler'de 7.788, Temel Matematik'te 5.556 ve Fen Bilimleri'nde 2.668 ortalamayla soru cevaplamış oldu.

AYT sınavına giren 1 milyon 672 bin 309 aday Türk Dili ve Edebiyatı'nda 24, Tarih - 1'de 10, Coğrafya - 1'de 6, Tarih-2'de 11, Coğrafya-2'de 11, Felsefe Grubu'nda 12, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi/ Ek Felsefe Grubu'nda 6, Matematik'te 40, Fizik'te 14, Kimya ve Biyoloji'de de 13'er soru cevapladı. Buna göre adaylar, Türk Dili ve Edebiyatı'nda 4.799, Tarih - 1'de 1.436, Coğrafya - 1'de 1.576, Tarih-2'de 1.486, Coğrafya-2'de 2.732, Felsefe Grubu'nda 2.298, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi/ Ek Felsefe Grubu'nda 0.652, Matematik'te 7.584, Fizik'te 1.082, Kimya'da 1.416 ve Biyoloji'de 1.309 ortalamayla soru cevaplamış oldu.

YDT'de ise Almanca sınavına giren bin 733, Arapça'da 3 bin 359, Fransızca da 710, İngizlice'de 99 bin 356 ve Rusça'da 415 aday 80'er soru yanıtladı. Buna göre adaylar, Almanca'da 30.573, Arapça'da 36.110, Fransızca'da 31.512, İngilizce'de 31.476 ve Rusça'da 37.164 ortalamayla soru cevaplamış oldu.

(Mevlüt Hasgül/İHA)