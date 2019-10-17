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2020 yolunda taekwondoda kritik viraj

11 dakika önce

Türkiye Taekwondo Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren Grand Prix 3. seri müsabakalarına katılacak.

2020 yolunda taekwondoda kritik viraj, System.String[]

Türkiye Taekwondo Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren Grand Prix 3. seri müsabakalarına katılacak.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından düzenlenen Grand Prix 3. seri müsabakalarına Bulgaristan'ın başkenti Sofya ev sahipliği yapacak. Taekwondoda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan gidecek sporcular aralık ayında yapılacak organizasyonlar ile belli olacak. 2020 yolunda müsabakalar azalırken, Grand Prix 3. seri müsabakaları verdiği 40 puanla Tokyo vizesi için en önemli organizasyonlardan birisi olarak ön plana çıkıyor.

Teknik Direktör Ali Şahin yönetiminde 11 sporcu 3 gün sürecek organizasyonda puan için tatamiye çıkacak. Sıkletlerinde en iyi 32 sporcunun davet edildiği organizasyonda milli takım kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

Kadınlar: Rukiye Yıldırım (49 kg), Zeliha Ağrıs (49 kg), İrem Yaman (57 kg), Hatice Kübra İlgün (57 kg), Nur Tatar Askari (67 kg), Nafia Kuş (+67 kg), Sude Bulut (+67 kg)

Erkekler: Hakan Reçber (68 kg), Ferhat Can Kavurat (68 kg), Yunus Sarı (80 kg), Emre Kutalmış Ateşli (+80 kg)

(ORT-S)

Tokyo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:20 Kaynak: İHA
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