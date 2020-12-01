20202021 yılı kış tedbirleri toplantısı yapıldı - Son Dakika

20202021 yılı kış tedbirleri toplantısı yapıldı

01.12.2020 19:03
20202021 yılı kış tedbirleri toplantısı yapıldı, System.String[]

Karabük, ilçe ve köylerinde kış mevsimi süresince olumsuz hava şartlarıyla (kar yağışı, buzlanma, sis, heyelan vb.

Karabük, ilçe ve köylerinde kış mevsimi süresince olumsuz hava şartlarıyla (kar yağışı, buzlanma, sis, heyelan vb.) mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili konuları görüşmek üzere Vali Fuat Gürel başkanlığında ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile 2020-2021 yılı kış tedbirleri toplantısı yapıldı.

Valilik Büyük Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Vali Fuat Gürel ve katılımcılara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından kış mevsiminin rahat geçirilmesi için yapılacak çalışmalar ile güzergahların durumu ve risk bölgeleri hakkında sunum yapıldı.

Kış mevsimi dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklar ve alınacak tedbirlerle ilgili yapılan sunumun ardından, kış mevsiminde günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyecek hava koşullarında, şehirlerarası, şehir içi ve köy yollarının trafiğe açık bulundurulması ve güvenli trafik akışının sağlanması için, ilgili kurumların alacağı tedbir, görev ve sorumluluklar belirlenerek, kış mevsiminde oluşabilecek olumsuz hava şartlarında alınacak tedbirler görüşüldü.

Trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması için vatandaşlarımızdan emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kurallarına ve işaretlerine uymalarını rica eden Vali Fuat Gürel, "1 Aralık itibariyle kış lastiği uygulaması başladı, vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için kış lastiği kullanımı konusunda duyarlı olması önem arz ediyor. Özellikle ağır kış şartları oluşmadan önce diyaliz hastaları ve hamile kadınların tespit edilmesi ve ilgili birimlere bilgi verilmesi önemli bir husus, bunun yanında bu çalışmaya kronik hastalarda dahil edilebilir. Bunun dışında kurumlar arası iletişimi sağlamak adına konu ile ilgili tüm birimlerin iletişim bilgilerinin birbirleri ile paylaşılması çok önemli. Jandarma ve polisimizin elinde karayolları, özel idare ve belediyemiz ile diğer ilgili birimlerin iletişim bilgileri bulunursa çok daha hızlı ve sorunsuz müdahale edebiliriz. İlimiz genelinde kış mevsimi ile ilgili hassas noktalar mevcut, bunlar; Ahmet Usta Geçidi, Kemikli Rampası vb. burada bir kısım tedbirlerin alınması belki trafiğin durdurulması gerekebiliyor karşılıklı görüşmek bu noktada çok önemli. Lastikçi, çekici gibi sektörlerinde iletişim bilgilerinin tedarik edilip ilgili arkadaşlara paylaşılması da önemli, belki bir nöbet sistemi de kurulabilir" dedi.

Bir afet durumunda veya olağanüstü durumlarda bütün kurumların birbirine yardım etmekle yükümlü olduğunu belirten Gürel, "Hepimiz devletin bir parçasıyız. Bizler bir araya gelerek devletin bütününü oluşturuyoruz. Elimizde ne imkan varsa devletin bütün imkanlarını o sorunun giderilmesi için kullanacağız. İnşallah büyük afetler yaşamayız ama yaşandığında bu sorumlulukla hareket etmeliyiz. Rutin işlerimizi elbette yapacağız karayolları kendi işini, özel idare kendi işini, belediye kendi işini yapacak ama olağanüstü durumlarda her kurum diğer kuruma yardımcı olacak ve bunu bir şey beklemeden yapacak. Bana talimat gelmedi demeden hemen yerine getirecek. Tüm kurumlarımız bu mantıkla hareket ederlerse hiç bir sorun yaşanmadan önümüze bakmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Kurum amirlerinin ve yetkili kişilerin telefonların 7/24 açık kalacağını ifade eden Gürel, "Müdürlerimize ve yetkili kişilere her an ulaşabilmeliyiz. Çünkü işimiz 7/24 idarecilerin böyle bir görevi var. İdarecilerimiz ve yetkili kişiler bir yerde bir sıkıntı varsa kendiliğinden hareket ederek sorumluluk sahibi birisi olarak bu işi çözebilmeli. Belediye, karayolları ve özel idare olarak araçlarımızın bakımlarını şimdiden yapalım. Yedek parça, tuz veya ne tedarik edilmesi gerekiyorsa şimdiden hazırlıklı olalım ki daha sonra sorun çıkmasın. Bu süreçte özellikle elektrik ve telefon hatlarının da çalışıyor halde olması önemli, şimdiden bunların tedbirlerinin alınması gerekli. Tüm bu hazırlıkları gerçekleştirdiğimizde inşallah sorunsuz, kazasız, belasız bir sezon geçiririz, hepimizin gayreti ile bu sezonu güzel bir şekilde geçirmiş oluruz" şeklinde konuştu. - KARABÜK

20202021 yılı kış tedbirleri toplantısı yapıldı
20202021 yılı kış tedbirleri toplantısı yapıldı
20202021 yılı kış tedbirleri toplantısı yapıldı

Jandarma, Karabük, Heyelan, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 20202021 yılı kış tedbirleri toplantısı yapıldı - Son Dakika


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