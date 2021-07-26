2021/131 Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Giresun Merkez Şehitlik Anıtı ve Tören Alanı İnşaatı Yapım İşi İhale İlanı ve Zeyilname

Giresun Merkez Şehitlik Anıtı ve Tören Alanı İnşaatı işi için 27. 07. 2021 Salı günü saat 10: 00'da, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği gereğince ihaleye çıkılmış olup, İdari Şartnamede değişiklikler olması nedeniyle zeyilname hazırlanmış olup, zeyilname ve ihale ilan metni ektedir.

Yeni ihale tarihi ve saati: 30. 07. 2021 Cuma günü saat 10: 00