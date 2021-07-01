2021-2022 dönemi avcılık usul ve esaslar belirlendi - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin başkanlığında toplanan 2021-2022 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu'nda (MAK), ülke genelinde avcılıkla ilgili usul ve esaslar karara bağlandı. Alınan kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin başkanlığında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez'in de katılımıyla 2021-2022 Av Dönemi MAK toplandı. MAK toplantısında 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu' kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve avcı kuruluşlarını temsil eden üyeler hazır bulundu. Toplantıda 2021-2022 av döneminde ülke genelinde geçerli olmak üzere avcılıkla ilgili usul ve esaslar belirlendi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

Buna göre toplantıda; avlanma süreleri, avcı başına günlük avlanacak av hayvanı limiti, yasaklanan devlet ve genel avlaklar, türler ve avlanma günleri, il genelinde yasaklanan türler karara bağlandı. Av hayvanlarından koruma altına alınacaklar ile avına izin verilenler, avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özellikleri ile avlanma esasları, yasaklanan avlanma usulleri, yaban domuzu sürek avı esasları ile mücadele maksatlı avlanmalar, diğer kısıtlama ve düzenlemeler de görüşülerek karara bağlandı. Türkiye'nin av ve yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilirliğini göz önünde tutarak alınan kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,