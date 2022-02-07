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2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminin ilk ders zili çaldı - Son Dakika

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminin ilk ders zili çaldı

07.02.2022 19:25

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminin ilk ders zili çaldı2022 Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci dönemine başladı.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminin ilk ders zili çaldı

ANKARA Yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık tatilinin ardından 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci dönemine başladı.

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci yarıyılı bugün itibarıyla başladı. 24 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sonrası yaklaşık 18 milyon öğrenci ders zilinin ardından yeniden ders başı yaptı.

İki haftalık aranın ardından okuluna kavuşan miniklerin heyecanı ise kameralara yansıdı. Yücetepe İlkokulu öğrencisi Zeynep Hüma Aslan, "Okulumu, arkadaşlarımı çok özledim. Tatilde Elmadağ'a kayak yapmaya gittik çok eğlenceliydi" derken başka bir öğrenci ise okula büyük bir heyecanla geldiğini söyledi.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminin ilk ders zili çaldı
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminin ilk ders zili çaldı
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminin ilk ders zili çaldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminin ilk ders zili çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminin ilk ders zili çaldı - Son Dakika
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