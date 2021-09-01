2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı Kaymakamımız Sayın Adem Çelik'in başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, şube müdürleri ve okul müdürlerinin katılımıyla, 2021-2022 eğitim öğretim yılı sene başı değerlendirme toplantısı yapıldı. Okul müdürlerinin, okulların fiziki ve sosyal çevresi ile ilgili talep ve önerilerini dinleyen Kaymakam Adem Çelik, pandemi sürecinde okullarda alınması gereken hijyen tedbirleri ve öğretmenlerin aşı olmaya teşvik edilmesi ile ilgili hassas davranılmasını belirten uyarılarda bulundu. 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin LGS ve YKS sonuçları tek tek değerlendirildiği toplantıda Kaymakam Çelik'in öğretmen ve yöneticilere yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.