2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

01.09.2021 18:51

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Değerlendirme Toplantısı YapıldıKaymakamımız Sayın Adem Çelik'in başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, şube müdürleri ve okul müdürlerinin katılımıyla, 2021-2022 eğitim öğretim yılı sene başı değerlendirme toplantısı yapıldı.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Değerlendirme Toplantısı YapıldıKaymakamımız Sayın Adem Çelik'in başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, şube müdürleri ve okul müdürlerinin katılımıyla, 2021-2022 eğitim öğretim yılı sene başı değerlendirme toplantısı yapıldı. Okul müdürlerinin, okulların fiziki ve sosyal çevresi ile ilgili talep ve önerilerini dinleyen Kaymakam Adem Çelik, pandemi sürecinde okullarda alınması gereken hijyen tedbirleri ve öğretmenlerin aşı olmaya teşvik edilmesi ile ilgili hassas davranılmasını belirten uyarılarda bulundu. 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin LGS ve YKS sonuçları tek tek değerlendirildiği toplantıda Kaymakam Çelik'in öğretmen ve yöneticilere yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

milli eğitim bakanlığı, Adem Çelik, Hisarcık, Okul, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:16 İzmir-İstanbul Otoyolu'nda tartıştığı avukatın bacağını kırdığı iddia edilen polis memuru toprağa verildi
19:14 İntihar mı etti? Kafasından vurulmuş halde bulunan Maseratili polisin otopsi sonucu ortaya çıktı
18:12 Erdoğan'dan "İsveç'e verdiğiniz destek, Türkiye'nin AB üyeliğinin başlangıcı mı?" diye soran muhabire bomba yanıt
18:08 Erdoğan'dan "İsveç'e verdiğiniz destek, Türkiye'nin AB üyeliğinin başlangıcı mı?" diye soran muhabire bomba yanıt
18:01 Son Dakika: Erdoğan'dan "İsveç'in NATO üyeliğine onay ne zaman çıkar?" sorusuna yanıt: Karar TBMM'nin, bir an önce sürecin bitmesini istiyoruz
17:57 Son Dakika! Erdoğan'dan "İsveç'in NATO üyeliğine onay ne zaman çıkar?" sorusuna yanıt: Bir an önce sürecin bitmesini istiyoruz
17:54 Aston Villa, Pau Torres'i transfer etti
17:50 Avrupa'nın peşinde koştuğu Pau Torres, Aston Villa'da! Yıldız futbolcunun kararının altındaki neden ortaya çıktı
17:45 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle amansız ve amasız mücadele kırmızı çizgimiz. NATO'daki tüm müttefiklerimizden de açık destek bekliyoruz
17:41 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi sonrası terörle mücadele çağrısı: Tüm müttefiklerimizden açık destek bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2023 19:57:29. #1.11#
SON DAKİKA: 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement