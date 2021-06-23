2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda Öğrencilerimize Ücretsiz Olarak Dağıtılacak Ders Kitaplarımızın İl ve İlçelere Dağıtım Süreci Başladı. - Son Dakika

Genel Müdürümüz Sayın İsmail ÇOLAK, Ders ve Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanımız Hüseyin Burak FETTAHOĞLU ile birlikte 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitaplarımızın baskı ve illere sevkiyat sürecini yerinde inceledi.