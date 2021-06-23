2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda Öğrencilerimize Ücretsiz Olarak Dağıtılacak Ders Kitaplarımızın İl ve İlçelere Dağıtım Süreci Başladı. - Son Dakika

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda Öğrencilerimize Ücretsiz Olarak Dağıtılacak Ders Kitaplarımızın İl ve İlçelere Dağıtım Süreci Başladı.
23.06.2021 17:05
Genel Müdürümüz Sayın İsmail ÇOLAK, Ders ve Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanımız Hüseyin Burak FETTAHOĞLU ile birlikte 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitaplarımızın baskı ve illere sevkiyat sürecini yerinde inceledi.
Genel Müdürümüz Sayın İsmail ÇOLAK, Ders ve Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanımız Hüseyin Burak FETTAHOĞLU ile birlikte 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitaplarımızın baskı ve illere sevkiyat sürecini yerinde inceledi.
Toplum, Son Dakika
Kaynak: Habermetre
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