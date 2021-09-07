2021 - 2022 Güz Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Başvuru Sonuçları - Son Dakika
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2021 - 2022 Güz Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Başvuru Sonuçları

07.09.2021 01:54

2021 - 2022 Güz Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Başvuru SonuçlarıSevgili Öğrenciler,2021 - 2022 Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurum İçi Yatay Geçiş başvuru sonuçları için tıklayınız.

2021 - 2022 Güz Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Başvuru Sonuçları

Sevgili Öğrenciler,

2021 - 2022 Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurum İçi Yatay Geçiş başvuru sonuçları için tıklayınız. 2021 - 2022 Güz Dönemi Kurum İçi (Başarıya Göre) Yatay Geçiş başvuru sonuçları için tıklayınız. 2021 - 2022 Güz Dönemi ÇAP başvuru sonuçları için tıklayınız. 2021 - 2022 Güz Dönemi Yandal başvuru sonuçları için tıklayınız.

Saygılarımızla, Öğrenci Hizmetleri

Kaynak: Habermetre
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Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum 2021 - 2022 Güz Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Başvuru Sonuçları - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2021 - 2022 Güz Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Başvuru Sonuçları - Son Dakika
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