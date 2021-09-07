2021-2022 Güz Yarıyılı Merkezi Puanla Yatay Geçiş Kesin Sonuçları

Yatay Geçiş sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, Fakültelerinden kayıt silme işlemi yapmamalıdırlar! Bu işlem ilgili Üniversiteler arasında yazışma yoluyla yapılacaktır. Transkript ve Ders İçerikleri belgelerini göndermeyen öğrencilerin, ders muafiyet işlemleri yapılmayacaktır. "Yatay Geçişine Engel Olmadığına Dair" yazıyı, Fakültemize ulaştırmayan öğrencilerin, kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.