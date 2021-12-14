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2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı - Son Dakika

2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

14.12.2021 21:06

Günlerdir merakla beklenen 2021-2022 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, müjdeyi sosyal medya hesabından vererek "Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz "GSB Burs ve Öğrenim Kredisi" sonuçları açıklandı. Herkese hayırlı olsun" sözlerine yer verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla uzun süredir merakla beklenen 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

BURS VERİLEN ÖĞRENCİ SAYISI 30 BİN KİŞİ ARTTI

Daha önceki dönemlerde 150 bin öğrenciye burs verilirken ilk defa 2021-2022 eğitim öğretim döneminde bu sayı 30 bin kişi artırılarak 180 bine yükseldi.

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

ÜÇ AYLIK BURS VE KREDİLER AY SONUNA KADAR YATACAK

Ön lisansta 34 bin 200 öğrenci, lisansta 144 bin öğrenci, yüksek lisansta bin 350 öğrenci, doktora düzeyinde ise 450 öğrenci burs almaya hak kazandı.

Öte yandan, burs ve kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayından geçerli üç aylık burs ve kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

KYK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Burs başvurusunda bulunan adaylar e-devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve bireysel şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sayfasından burs sonuçlarını öğrenebilecekler.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TAAHHÜTNAME ONAYI GEREKİYOR

Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmeleri için e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak. Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecek.

2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Mehmet Kasapoğlu, Kredi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı - Son Dakika
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