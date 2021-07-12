2021-2022 sezonunda görev yapacak hakemler belli oldu (YENİDEN)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2021-2022 sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı.
47 yaşındaki Fırat Aydınus'un yaşı dolmasına rağmen 1 yıl daha uzatma hakkı karşılıklı kullanılarak, yeni sezonda maç yönetmeye devam etmesi kararı alındı. Hakemlerin en fazla 48 yaşına kadar sahaya çıkmasına izin verilirken bu yaş VAR hakemliğinde 49 olarak belirlendi.2021-2022 Futbol Sezonu Süper Lig hakem listesi şöyle;"Zorbay Küçük, Ali Palabıyık, Erkan Özdamar, Yaşar Kemal Uğurlu, Burak Şeker, Sarper Barış Saka, Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Özgür Yankaya, Suat Arslanboğa, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Mete Kalkavan, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Abdulkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan, Yasin Kol."Video Yardımcı Hakem Listesi ise şu isimlerden oluştu:
" Özgüç Türkalp, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Emre Malok, Hakan Ceylan, Koray Gençerler, Erkan Engin"
Kaynak: DHA
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