2021-2022 sezonunda görev yapacak hakemler belli oldu (YENİDEN)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2021-2022 sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı.

47 yaşındaki Fırat Aydınus'un yaşı dolmasına rağmen 1 yıl daha uzatma hakkı karşılıklı kullanılarak, yeni sezonda maç yönetmeye devam etmesi kararı alındı. Hakemlerin en fazla 48 yaşına kadar sahaya çıkmasına izin verilirken bu yaş VAR hakemliğinde 49 olarak belirlendi.

" Özgüç Türkalp, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Emre Malok, Hakan Ceylan, Koray Gençerler, Erkan Engin"