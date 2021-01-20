2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı 2 Şubat'ta açıklanacak - Son Dakika

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı 2 Şubat'ta açıklanacak

20.01.2021 22:21
2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı 2 Şubat'ta açıklanacak, System.String[]

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı tanıtım toplantısının 2 Şubat'ta yapılacağını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı tanıtım toplantısının 2 Şubat'ta yapılacağını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Mehmet Aktaş başkanlığında Genişletilmiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Toplantıya genel müdür yardımcıları ve başkanlar katılırken, daire başkanları, il emniyet müdürleri ile Polis Moral Eğitim Merkezi müdürleri ise video konferans yöntemiyle bağlandı.

Toplantıda PKK terör örgütü ile mücadeleyi ele alan Aktaş, "Mücadelemizi 2020 yılında olduğu gibi bu yıl da kararlılıkla en üst seviyede yürütmeye devam edeceğiz. Jandarma ile birlikte 2020 yılı Yıldırım Operasyonlarını tamamladık. 2021itibarıyla da Eren Operasyonları başladı. Allah tüm arkadaşlarımıza kuvvet versin, başarılar nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Örgüte katılım sayısının önemli ölçüde azaldığını vurgulayan Aktaş, "Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi oldukça az bir rakamla 2020'yi kapatmış olduk. Bu rakam 1984'te PKK'nın terör eylemlerine başladığı yıldaki katılımının altında bir rakamdır. Bu bizim terörle mücadelede geldiğimiz çok önemli bir noktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İkna çalışmalarında geçen yıl alınan sonuçlara değinerek, çalışmaların büyük bir gayretle devam ettirilmesi gerektiğini dile getiren Aktaş, "Diyarbakır Anneleri'nin sayısı 192'ye ulaştı. Ailelerden 22'sinin yakınları ikna çalışmaları sonucu ailesine kavuştu." bilgisini verdi.

Mardin'de çok sayıda teröristin mühimmatlarıyla yakalandığını kaydeden Aktaş, "Örgütün olası provokatif eylemlerine karşı hassasiyetimizi koruyalım." uyarısında bulundu.

Tüm terör örgütleriyle mücadelenin önemine dikkat çeken Aktaş, "FETÖ ile ilgili olarak 62 ili kapsayan başarılı bir operasyon yapıldı. Aynı şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, gerçekten çok güzel sonuçlar çıkardılar." dedi.

"Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi kurduk"

Kadınlara yönelik şiddet ve cinayetlere de değinen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, şunları kaydetti:

"Kadın cinayetlerinde geçen yıla oranla azalış oldu. KADES uygulamasına ciddi bir katılım sağlandı. Sahada alınan önlemler dışında elektronik kelepçe uygulamasının sayısını arttıracağız. Elektronik kelepçe izleme merkezini kurduk. İnşallah yakında uygulamaya geçireceğiz."

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Trafik Başkanlığının çalışmalarına dikkati çeken Aktaş, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde akaryakıt üzerinden yapılan vergi kaçakçılığına yönelik operasyon yapıldı. KOM Başkanımızın şahsında bütün sahada bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Trafik güvenliğinde çok iyi rakamlara ulaştık"

Trafik güvenliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevsim dolayısıyla yağışlar başladı. Geçen yıl aldığımız önlemler sayesinde trafik güvenliğiyle ilgili çok iyi rakamlara ulaştık. Yine Trafik Başkanımızın şahsında bütün arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten yüzümüzü ağartacak bir seviyeyi yakaladık. İnşallah bu sizlerin gayreti ile devam edecek. ?2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Belgesi ve Eylem Planımızın lansmanını da 2 Şubat'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle gerçekleştireceğiz inşallah. Yeni bir sayfayı açmış olacağız. Koyduğumuz seviyeleri yakalama noktasında aynı hızla, aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz."

Aktaş, uyuşturucu ile mücadelede de rakamların iyi olduğunu hatırlatarak, "Yine arkadaşlarımız çok büyük bir gayret ortaya koyuyorlar. Narkotik Başkanımızın şahsında bütün ekibe canı gönülden teşekkür ediyoruz. Burada 'En İyi Narkotik Polis Anne' projesinin de etkinliklerinin arttırılması, yaygınlaştırılması çalışmalarını arttıralım." çağrısında bulundu.

Toplantının sonunda Aktaş, 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi eden personeli tebrik ederek, ülkenin her alanında özveriyle görev yapan emniyet personeline il emniyet müdürlerinin şahsında başarılar diledi.

Mehmet Aktaş, Terör, Polis, 1984, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı 2 Şubat'ta açıklanacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Algı Eke'den magazin gündemini sarsan 'yasak aşk' itirafı: İğrenç bir şeydi Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst serbest bırakıldı Trump görevinin son gününde BAE'ye F-35 savaş uçağı satışına onay verdi, Biden anlaşmayı gözden geçirecek Son Dakika: Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlayacak "Ameliyat olmazsam yaza çıkmam" deyip tatile giden Seren Serengil'den eleştirilere yanıt: İstiyorlar ki Seren ölsün! Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş
Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile anlaştı Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile anlaştı         
22:41
Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi, Arsenal'in radarına girdi Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi, Arsenal'in radarına girdi         
22:04
220 gün sonra sahalara dönen Muslera'ya Arda Turan'dan büyük jest 220 gün sonra sahalara dönen Muslera'ya Arda Turan'dan büyük jest         
21:31
Meteoroloji'den 11 kentimize kar yağışı uyarısı! Çığ tehlikesine dikkat Meteoroloji'den 11 kentimize kar yağışı uyarısı! Çığ tehlikesine dikkat         
21:12
Bir çocuk babası adam, evinde soğuktan donarak öldü Bir çocuk babası adam, evinde soğuktan donarak öldü         
19:52
Joe Biden, resmen ABD'nin 46. Başkanı oldu Joe Biden, resmen ABD'nin 46. Başkanı oldu         
19:04
10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi 10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi         
17:11
Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı         
15:04
Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı         
14:49
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti         
14:35
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı         
09:16
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 23:00:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı 2 Şubat'ta açıklanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei