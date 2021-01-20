2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı 2 Şubat'ta açıklanacak - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı tanıtım toplantısının 2 Şubat'ta yapılacağını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Mehmet Aktaş başkanlığında Genişletilmiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Toplantıya genel müdür yardımcıları ve başkanlar katılırken, daire başkanları, il emniyet müdürleri ile Polis Moral Eğitim Merkezi müdürleri ise video konferans yöntemiyle bağlandı.

Toplantıda PKK terör örgütü ile mücadeleyi ele alan Aktaş, "Mücadelemizi 2020 yılında olduğu gibi bu yıl da kararlılıkla en üst seviyede yürütmeye devam edeceğiz. Jandarma ile birlikte 2020 yılı Yıldırım Operasyonlarını tamamladık. 2021itibarıyla da Eren Operasyonları başladı. Allah tüm arkadaşlarımıza kuvvet versin, başarılar nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Örgüte katılım sayısının önemli ölçüde azaldığını vurgulayan Aktaş, "Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi oldukça az bir rakamla 2020'yi kapatmış olduk. Bu rakam 1984'te PKK'nın terör eylemlerine başladığı yıldaki katılımının altında bir rakamdır. Bu bizim terörle mücadelede geldiğimiz çok önemli bir noktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İkna çalışmalarında geçen yıl alınan sonuçlara değinerek, çalışmaların büyük bir gayretle devam ettirilmesi gerektiğini dile getiren Aktaş, "Diyarbakır Anneleri'nin sayısı 192'ye ulaştı. Ailelerden 22'sinin yakınları ikna çalışmaları sonucu ailesine kavuştu." bilgisini verdi.

Mardin'de çok sayıda teröristin mühimmatlarıyla yakalandığını kaydeden Aktaş, "Örgütün olası provokatif eylemlerine karşı hassasiyetimizi koruyalım." uyarısında bulundu.

Tüm terör örgütleriyle mücadelenin önemine dikkat çeken Aktaş, "FETÖ ile ilgili olarak 62 ili kapsayan başarılı bir operasyon yapıldı. Aynı şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, gerçekten çok güzel sonuçlar çıkardılar." dedi.

"Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi kurduk"

Kadınlara yönelik şiddet ve cinayetlere de değinen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, şunları kaydetti:

"Kadın cinayetlerinde geçen yıla oranla azalış oldu. KADES uygulamasına ciddi bir katılım sağlandı. Sahada alınan önlemler dışında elektronik kelepçe uygulamasının sayısını arttıracağız. Elektronik kelepçe izleme merkezini kurduk. İnşallah yakında uygulamaya geçireceğiz."

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Trafik Başkanlığının çalışmalarına dikkati çeken Aktaş, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde akaryakıt üzerinden yapılan vergi kaçakçılığına yönelik operasyon yapıldı. KOM Başkanımızın şahsında bütün sahada bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Trafik güvenliğinde çok iyi rakamlara ulaştık"

Trafik güvenliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevsim dolayısıyla yağışlar başladı. Geçen yıl aldığımız önlemler sayesinde trafik güvenliğiyle ilgili çok iyi rakamlara ulaştık. Yine Trafik Başkanımızın şahsında bütün arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten yüzümüzü ağartacak bir seviyeyi yakaladık. İnşallah bu sizlerin gayreti ile devam edecek. ?2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Belgesi ve Eylem Planımızın lansmanını da 2 Şubat'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle gerçekleştireceğiz inşallah. Yeni bir sayfayı açmış olacağız. Koyduğumuz seviyeleri yakalama noktasında aynı hızla, aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz."

Aktaş, uyuşturucu ile mücadelede de rakamların iyi olduğunu hatırlatarak, "Yine arkadaşlarımız çok büyük bir gayret ortaya koyuyorlar. Narkotik Başkanımızın şahsında bütün ekibe canı gönülden teşekkür ediyoruz. Burada 'En İyi Narkotik Polis Anne' projesinin de etkinliklerinin arttırılması, yaygınlaştırılması çalışmalarını arttıralım." çağrısında bulundu.

Toplantının sonunda Aktaş, 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi eden personeli tebrik ederek, ülkenin her alanında özveriyle görev yapan emniyet personeline il emniyet müdürlerinin şahsında başarılar diledi.