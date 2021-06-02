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2021/28 Karar No'lu Muğla İli Hıfzıssıhha Meclisi Kurul Kararı - Son Dakika

2021/28 Karar No'lu Muğla İli Hıfzıssıhha Meclisi Kurul Kararı

02.06.2021 13:48
2021/28 Karar No'lu Muğla İli Hıfzıssıhha Meclisi Kurul Kararı, System.String[]

2021/28 Karar No'lu MUĞLA İLİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KURUL KARARIMUĞLA İLİ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KURUL KARARIKARAR TARİHİ?: 02/06/2021KARAR NO??: 2021/28GÜNDEM??: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 01/06/2021 tarih ve 8962 sayılı " Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin 1...

2021/28 Karar No'lu MUĞLA İLİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KURUL KARARIMUĞLA İLİ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KURUL KARARIKARAR TARİHİ?: 02/06/2021KARAR NO??: 2021/28GÜNDEM??: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 01/06/2021 tarih ve 8962 sayılı " Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin 1 Temmuz 2021'e Ertelenmesi" Konulu Genelgesi hk. İlgi: ?a) 01. 06. 2021 tarihli ve 8878 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi. ?KARAR : Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen ilgi İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07. 00­21. 00 saatleri arasında %50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir müddet daha devam etmesine yönelik alınan talepler ile salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığının sağlanması hususu göz önünde bulundurularak; İlimizde; -Sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesine, Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; Oy birliği ile karar verilmiştir.

İçişleri Bakanlığı, Sinema, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 2021/28 Karar No'lu Muğla İli Hıfzıssıhha Meclisi Kurul Kararı - Son Dakika


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