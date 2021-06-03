2021/32 Nolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (LGS Sınav Tedbirleri)İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARIGÜNDEM: Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda? salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bu kapsamda kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen 2021/30 nolu Kurul Kararımız ile 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22. 00­05. 00 saatleri arasında? pazar günleri ise cumartesi saat 22. 00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05. 00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri getirilmiştir. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığının İçişleri Bakanlığına göndermiş olduğu 01. 06. 2021 tarih ve 25835398 sayılı yazıları ile tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü ülke genelinde 09. 30 - ­12. 50 saatleri arasında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (LGS) iki oturum halinde gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede? Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (LGS) salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi veherhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. inci maddelerine istinaden 03. 06. 2021 Perşembe günü Kaymakam Hayrettin BASKIN başkanlığında olağanüstü toplanarak, İlçemizi kapsayacak şekilde? aşağıdaki kararları almıştır. KARARLAR; Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla Nüfus Müdürlüklerinin 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10. 00 - ­16. 00 saatleri arasında? 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07. 00­ - 10. 00 saatleri arasında açıkbulundurulmasına, Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbirlerin Belediyemizce alınmasına, Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü? sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07. 00 - ­15. 00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, 6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07. 00 - ­15. 00 saatleri arasında açık olabileceklerdir. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılmalarına, 5. Kaymakamlığımızca?sınavınsessizvehuzurlubirortamdageçmesiiçingereklitümtedbirlerMilli Eğitim Müdürlüğümüz, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla birlikte alınacak, kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini dağıtmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültüye neden olacak diğer faaliyetlerde bulunulması önlenecek, sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilmesine, Alınan kararların alışılmış usullerle ve basın yayın yoluyla halka duyurulmasına ve ilan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine, Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Kaymakamlığımızca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195' inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; Oy birliğiyle karar verildi.