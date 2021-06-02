İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER başkanlığında toplanmıştır. Yapılan toplantıda; 1593 sayılı Kanunun 27 ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu doğrultuda salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 01. 06. 2021 tarihli ve 8878 sayılı Genelgesi gereğince birçok tedbir 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05. 00'ten itibaren hayata geçirilmiştir.

Bilindiği üzere Kurulumuzun 02. 10. 2020 tarihli ve 2020/124 no. lu Kararı ile sağlık kurum ve kuruluşlarında staj yapan/yapacak öğrencilerin stajlarının yüz yüze eğitim yapılıncaya kadar ertelenmesine karar verilmişti.

Ancak gelinen aşamada sağlık kurum ve kuruluşlarında staj yapan/yapacak öğrencilerin staj yapmadığı takdirde mezun olamayacak olmaları nedeniyle;

- Kurulumuzun 02. 10. 2020 tarihli ve 2020/124 no. lu Kararının iptal edilmesine,

- 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde sağlık kurum ve kuruluşlarında staj yapan/yapacak öğrencilerin, ilgili mevzuatta belirtilen ve alınan Covid-19 tedbirlerine uygun bir şekilde stajlarını yapabilmelerine,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına,

Toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.