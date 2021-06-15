İL HIFZISSIHHA KURULU TOPLANTI KARARI

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (COVID-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 15/06/2021 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Vekili Halil İbrahim ERTEKİN başkanlığında toplanmıştır. İçerisinde bulunduğumuz yeni kontrollü normalleşme sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmekte, vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır. Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen 2021/32 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22. 00-05. 00 saatleri arasında, pazar günleri ise cumartesi saat 22. 00'dan başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05. 00'da tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri getirilmiştir. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca üye sayısı 400'den fazla olan barolar için seçim sürecinin iki günü kapsaması (cumartesi ve pazar) ve seçimlerin de pazar gününde yapılmasının zorunluluğu oluşmaktadır. Bu kapsamda; Kütahya Baro Başkanlığı'na bağlı üye sayısının 400'ün üzerinde olması sebebiyle, Avukatlık Kanunu hükümlerine göre cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak şekilde iki gün yapılması gereken genel kurul toplantılarının 26-27 Haziran 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinden itibaren yapabilmesine, belirtilen tarihten sonra Pazar günleri için sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin sürdürülmesi halinde baro seçimlerine katılacak olan ve oy verme hakkı bulunan avukatlar ile diğer seçim görevlilerinin sokağa çıkma kısıtlamasından il genelinde muaf tutulmasına, Alınan kararlara uymayan vatandaşlara/ iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.