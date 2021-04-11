2021 Açık Bankacılık İçin Nasıl Bir Yıl Olacak?

PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, açık bankacılık için 2021 yılının nasıl olacağını anlattı. 2021 yılındansa, 2022 yılının açık bankacılık anlamında daha çok öne çıkacağını söyledi.

Açık bankacılıkla ilgili mevzuatın Avrupa Birliği direktifleriyle yurt dışında kullanılan yapının, geçen yılın ocak ayında finansal teknoloji şirketlerin ödeme kanundaki mevzuatların sorumluluğunun BDDK'dan Merkez Bankası'na devredilmesiyle Türkiye'de başladığını anlattı. Merkez bankasının açık bankacılıkla ilgili alt yönetmelikleri ve sorumlulukları hazırladığını ve herkesin bu alt yönetmeliklerin yayınlanmasını beklediğini ifade etti. Münhasıran ödeme emri başlatma ve hesap bilgisi paylaşma gibi yeni lisans türlerinin eklendiğini söyleyen Tombul, tek bir uygulama üzerinden hesaplar arası gönderim yapılabileceğini, API kullanarak tek bir merkezden bütün bankaların hareketlerinin görülebileceğini, tek bir hesap üzerinden ödeme emri başlatılabileceğini, bunların tüketiciye çok büyük kolaylık sağlayacağını ve rekabeti arttıracağını sözlerine ekledi.

2021 yılının mevzuatla ve mevzuata uyum anlamında geçeceğini ancak 2022'den itibaren herkesin yavaş yavaş bu sistemi kullanmaya başlayacağını, planlı ve programlı bir şekilde açık bankacılığa doğru gideceğimizi söyleyerek sözlerini noktaladı.