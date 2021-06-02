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2021 Afet Eğitim Yılı Etkinliklerimiz Devam Ediyor - Son Dakika

2021 Afet Eğitim Yılı Etkinliklerimiz Devam Ediyor

02.06.2021 19:18
2021 Afet Eğitim Yılı Etkinliklerimiz Devam Ediyor, System.String[]

Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, 2021 Afet Eğitim Yılı faaliyetleri kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından oluşturulan eğitim çadırını ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, 2021 Afet Eğitim Yılı faaliyetleri kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından oluşturulan eğitim çadırını ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, yaptığı değerlendirmede 2021 yılının afet eğitim yılı olduğunu hatırlatarak, Kars'ta afet risklerinin belirlenmesi, belirlenen afet risklerinin azaltılarak can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Kars'ta da çeşitli afetlere maruz kalındığını da belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, "Afet olmadan afetleri önlemek mümkün hale gelebilir. Yılın belli zamanlarında çeşitli afetlere maruz kalabiliyoruz. Bu afetler ne yazık ki can ve mal kaybına da neden oluyor. Özellikle depremler olmak üzere yeniden inşa etme sürecine girmek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla hem can ve mal kayıplarını azaltmak hem de maddi yönden uğradığımız kayıpları en aza indirmek için afetlere hazır olmak çok önemlidir. Afetlere hazırlanırken de afet olmadan afetin meydana gelmesini önlemek ya da meydana geldiğinde oluşabilecek zararları asgariye indirmek için gerekli bütün tedbirler afete hazırlık çalışmalar içinde değerlendiriliyor. Biz de tabii bunun ilk basamağı olan afetlere karşı farkındalık eğitimini çeşitli şekillerde sürdürüyoruz. En son Sarıkamış'ta bir afet farkındalık eğitimi düzenlemiştik. Bugün de burada afet farkındalık eğitimini sürdürüyoruz. Şimdiye kadar online da olmak üzere eğitimlerimiz devam ediyor. Bundan sonra da bütün kurum ve kuruluşlarının desteğiyle farkındalık eğitimlerine devam ettireceğiz. Afetlerle yaşamaya alışmamız lazım. Afetler bir gerçek olduğuna göre hazırlıklarımızı en iyi seviyede yapmamız önem taşıyor. Burada bütün vatandaşlarımıza, öğrencilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, kamu ve özel sektör kuruluşlarımız ve basınımız yani hepimizin bu işin içinde olması gerekiyor. Bu yolla farkındalık eğitimlerimizden en yüksek ölçüde fayda sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. Umarım bundan sonra ülkemiz ve ilimiz hiçbir afetle karşılaşmaz. Ama afetlerle karşılaşırsa da en az zararla yapılacak bu eğitimler ve diğer hazırlık çalışmaları ile birlikte en az hasarla atlatırız. " Şeklinde konuştu.

Afetlerde ilk 6 saatin çok önemli olduğunu vurgulayan Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, "Bu konuda hepimize büyük sorumluluk düştüğünü ve hepimizin ortak olarak bu görevi üstlenmesi gerektiğinin tekrar altını çiziyorum. Biliyorsunuz bir afet olduğumda ilk 6 saatte yapılacak işlemlerden tutun da afet yardım çantası hazırlamaya kadar hepimizin yapması gereken önemli hazırlıklar var. Afet yardım çantalarının tanıtımına da devam edeceğiz. "Affet durumunda hangi hazırlıklar yapmamız gerekiyor? " konusunda da kamuoyunu bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Özellikle basınımızın afet ve afete hazırlık konusunu devamlı olarak gündemde tutması önem arz ediyor. Çünkü ülkemiz başta depremler olmak üzere çok yıkıcı etkiler bırakıyor. Bu nedenle hazırlıklarımızı en üst seviyede tutmamız lazım. " Şeklinde konuştu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, ilimizde toplanma alanlarının belirlendiğini ve hazır olduğunu da belirterek, "Aynı zamanda toplanma alanlarımızı da tespit ettik ve bunları ilan ettik. Özellikle sosyal medyadan, basından, internet adreslerinden ve eDevlet üzerinden elektronik ortamda vatandaşlarımız toplanma alanlarını öğrenebilirler, eDevlet'ten sorgulama yapabilirler. Yani bu konuda bütün çalışmaların güncel tutmak durumundayız ve bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor. " Şeklinde konuştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) "Afet riskine karşı hep birlikte" sloganı ile Valilik ödündeki tören alında kurulan çadırda, vatandaşları olası afet risklerine kaşı bilgilendiriyor.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Türker Öksüz, Kars, AFAD, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 2021 Afet Eğitim Yılı Etkinliklerimiz Devam Ediyor - Son Dakika


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