"2021 Afrika İçi Ticaret Fuarı" sona erdi - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban kentinde düzenlenen "2021 Afrika İçi Ticaret Fuarı" (IATF) sona erdi.

Afrika'nın en büyük ticaret fuarlarından biri olan etkinliğe, bu yıl kıta genelinde 55 ülkeden 1100'ün üzerinde firma katıldı.

Açılışına Afrika'dan 7 devlet başkanı ve çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin katıldığı fuarı, 15-21 Kasım tarihlerinde yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.

Afrika pazarına açılmak için fırsatlar sunan fuarda, Türkiye, Aktif Bank ve Albayrak İnşaat olmak üzere iki firmayla temsil edildi.

Bir sonraki Afrika İçi Ticaret Fuarı'nın 2023'te Fildişi Sahilleri'nde düzenlenmesi planlanıyor.

IATF, yatırımcılarla ve müşterilerle tanışma imkanı sundu

Fuarın ziyaretçilerinden Güney Afrikalı Site Zuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinlikte Afrika'da iş yapan firmalarla bire bir görüşmek ve pazardaki yenilikleri takip etmek açısından ilginç fırsatlar bulduğunu söyledi.

Zuma, katılımcıların birbirleriyle fikir paylaşımında bulunduğu fuarın, Afrika'nın farklı ülkelerinde yatırımcıların ne tür zorluklarla karşılaştığını anlamak açısından oldukça faydalı olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi'nin IATF Temsilcisi Mari Goratindivau, fuarın Afrikalı kadınlar açısından önemine değinerek, bu kadınların kıtasal bir girişimde yer almalarını sağlamak için fuarda yer aldıklarını vurguladı.

Goratindivau, BM Kadın Birimi olarak fuarda stant açmaya maddi gücü elvermeyen kadınlar için bir fuar pavyonu açtıklarını aktararak, "Bu sayede kadınlarımız sadece Afrika ile ticaret yapma fırsatına sahip olmakla kalmıyor, Türkiye gibi diğer kıta ülkelerine de açılma fırsatı buluyor." dedi.

Fuara katılan kadın girişimcilerden Ganalı Sawiza Brown ise "Bu fuar gerek bizim için ve gerek burada temsil edilen diğer Afrika ülkeleri için oldukça önemli bir fırsat çünkü bize diğer yatırımcılarla, tedarikçilerle ve müşterilerle tanışma imkanı sundu." dedi.