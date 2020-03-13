Son Dakika › Spor › 2021 Afrika Uluslar Kupası eleme maçları, Afrika Futbol Federasyonu tarafından koronavirüs... - Son Dakika Spor
2021 Afrika Uluslar Kupası eleme maçları, Afrika Futbol Federasyonu tarafından koronavirüs...
6 saat önce
2021 Afrika Uluslar Kupası eleme maçları, Afrika Futbol Federasyonu tarafından koronavirüs nedeniyle ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:42 Kaynak: İHA
2021 Afrika Uluslar Kupası eleme maçları, Afrika Futbol Federasyonu tarafından koronavirüs nedeniyle ertelendi. - İSTANBUL
Son Dakika AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı