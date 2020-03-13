2021 Afrika Uluslar Kupası eleme maçları, Afrika Futbol Federasyonu tarafından koronavirüs... - Son Dakika
Son Dakika Spor 2021 Afrika Uluslar Kupası eleme maçları, Afrika Futbol Federasyonu tarafından koronavirüs... - Son Dakika Spor

2021 Afrika Uluslar Kupası eleme maçları, Afrika Futbol Federasyonu tarafından koronavirüs...

6 saat önce

2021 Afrika Uluslar Kupası eleme maçları, Afrika Futbol Federasyonu tarafından koronavirüs nedeniyle ertelendi.

2021 Afrika Uluslar Kupası eleme maçları, Afrika Futbol Federasyonu tarafından koronavirüs..., System.String[]

2021 Afrika Uluslar Kupası eleme maçları, Afrika Futbol Federasyonu tarafından koronavirüs nedeniyle ertelendi. - İSTANBUL

Futbol Federasyonu, Afrika, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:42 Kaynak: İHA
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