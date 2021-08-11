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2021 Akademi Ligi: Beşiktaş Esports x fastPay Wildcats yarı final mücadelesi başlıyor! - Son Dakika

2021 Akademi Ligi: Beşiktaş Esports x fastPay Wildcats yarı final mücadelesi başlıyor!

11.08.2021 15:17
2021 Akademi Ligi: Beşiktaş Esports x fastPay Wildcats yarı final mücadelesi başlıyor!

2021 Akademi Ligi'nin ikinci yarı final mücadelesi, Beşiktaş Esports x fastPay Wildcats, dakikalar sonra başlıyor!

2021 Akademi Ligi dün oynanan ilk yarı final mücadelesinin ardından tüm hızıyla devam ediyor, Beşiktaş Esports x fastPay Wildcats yarı final mücadelesi dakikalar sonra başlıyor.

Dün oynanan Galatasaray ve SuperMassive Blaze mücadelesinin kazananı 3-0'lık skor ile SMB olmuştu. Galip takım bu zafer ile final biletinin de sahibi olmuştu. Akademi liginde bugün Beşiktaş Esports x fastPay Wildcats yarı mücadelesinin ardından finalin isimleri belli olacak. 2021 Akademi ligi şampiyonu ise yarın saat 14.00'de SuperMassive Blaze ve bugünün kazananı arasında oynanacak final serisinin kazananı olacak.

Dakikalar sonra başlayacak olan yarı final mücadelesini Riot Games Turkish kanallarından takip edebilirsiniz. Dün oynanan yarı final mücadelesini izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Beşiktaş Espor, SuperMassive, Galatasaray, LoL, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar 2021 Akademi Ligi: Beşiktaş Esports x fastPay Wildcats yarı final mücadelesi başlıyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2021 Akademi Ligi: Beşiktaş Esports x fastPay Wildcats yarı final mücadelesi başlıyor! - Son Dakika
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