2021 Akademi Ligi Kış Mevsimi finalinin adı belli oldu! - Son Dakika
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2021 Akademi Ligi Kış Mevsimi finalinin adı belli oldu!

27.03.2021 20:30
2021 Akademi Ligi Kış Mevsimi finalinin adı belli oldu!

2021 Akademi Ligi Kış Mevsimi finalinin adı: TeamGalakticos vs AuroraEspor!

Yarı finallerin bitmesi ile 2021 Akademi Ligi Kış Mevsimi finali karşılaşmasının adı belli oldu. Dün oynanan ilk yarı final mücadelesi Galakticos vs Papara SuperMassive maçının kazananı Galakticos olmuştu. Başarılı takım 3-0'lık bu galibiyeti ile adını final mücadelesine yazdırmayı başarmıştı.

Bugün oynanan ikinci yarı final, Galatasaray Espor ile Team Aurora maçı da inanılmaz bir çekişmeye ve heyecan dolu dakikalara sahipti. Bof5 formatında oynanan maçlar beşinci maça kadar uzadı ve Team Aurora yarı final serisini 3-2 kapatmayı başararak adını finale yazdırdı!

Bu sezon akademi liginde inanılmaz güzel bir mücadele seyrettik. Çoğu oyuncu kendini gerçekten alanında geliştirdi. Yarın saat 14.00'de oynanacak final mücadelesinin ardından 2021 Akademi Ligi Kış Mevsimi şampiyonu belli olacak!

28 Mart 14.00:

Galakticos vs Team Aurora

Kaynak: Playerbros
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SuperMassive, Aurora, Gamegar, Son Dakika

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