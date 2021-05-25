Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2021 Akademik ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2021-ALES/1) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanlığı tarafından 2 Mayıs'ta uygulanan 2021 ALES'e ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, adayların, sınav sonuçlarına 25 Mayıs saat 15.50'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekleri bildirildi.

(Mustafa Cenik/İHA)