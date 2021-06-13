2021 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası finali, Çorum'da başladı

2021 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası final müsabakaları Çorum'da başladı.

Kentteki bir otelde başlayan şampiyonada, 32 sporcu derece almak için hamle yapıyor.

Şampiyonanın başlaması nedeniyle Çorum Müzesi'nde tören düzenlendi. Hititlere ait binlerce yıllık tarihi eserlerin sergilendiği Çorum Müzesi'ndeki törende iki sporcu, temsili hamle yaparak müsabakaları başlattı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, törende yaptığı konuşmada, Satranç Federasyonunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ilk yüz yüze yaptığı organizasyon için Çorum'u tercih etmesinden kıvanç duyduğunu söyledi.

Çorum'un barışın ve sevginin şehri olduğunu aktaran Aşgın, "Binlerce yıllık Hitit medeniyetinin ev sahibi bu şehirde önemli spor organizasyonları yaptık. Bu kapsamda 16 yaş altı dünya satranç olimpiyatlarını da ilimizde gerçekleştirdik. Yeni organizasyonların da heyecanını duyuyoruz." dedi.

Çorum'da lokal satranç turnuvaları da yapıldığını dile getiren Aşgın, ayrıca Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesine 500 civarında lisanslı sporcu kazandırıldığını belirtti.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da konuşmasında Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nın, federasyonun faaliyet programının en prestijli organizasyonlarından biri olduğunu vurguladı.

Turnuva ile her yıl Türkiye kadınlar satranç şampiyonunun belirlendiğini anlatan Tulay, "Yıllardan beri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içine alan haftada bu turnuvayı planlamaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl 8 Mart'ta kapanış törenini yaptık ve arkasından sportif faaliyetlerin ertelenmesi kararlaştırıldı. O zamana kadar çok aktif bir federasyon olduk ancak özellikle salgın döneminde dijital dünyaya çabuk entegre olmamız dolayısıyla birçok federasyon içinde en başarılı federasyon olarak anılıyoruz. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nın bu yıl çevrim içi olarak başladığını hatırlatan Tulay, şunları kaydetti:

"Daha sonra yarı finali gerçekleştirdik. Şu an geçen yılın şampiyonu, seçilerek gelen diğer sporcularımız ve yarı finale kalan sporcularımızdan oluşan 32 kadınımızla bugün Türkiye satranç şampiyonunu belirleyeceğiz. Güzel bir turnuva olacağına eminim çünkü çok güzel bir mekanda, çok güzel bir ortamda, böylesine güzel günde başlıyoruz. Çorum'da 2013 yılındaki ilk organizasyonumuzda 'Acaba buraya niye geldik' diye düşünenler olmuştu. Ancak daha sonra insanlar 'bu yıl Çorum'da organizasyon yapacak mıyız?' diye sormaya başladı. Sporcularımıza başarılar diliyorum."

Törene, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Şengül, Çorum Müzesi Müdürü Metin Demirci de katıldı.