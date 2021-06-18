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2021 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, Çorum'da devam ediyor - Son Dakika

2021 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, Çorum'da devam ediyor

18.06.2021 12:55
2021 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, Çorum'da devam ediyor, System.String[]

2021 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası final müsabakaları Çorum'da devam ediyor.

2021 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası final müsabakaları Çorum'da devam ediyor.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yüz yüze gerçekleştirilen ilk organizasyonda, 32 sporcu hamle yapıyor.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun faaliyet programında yer alan şampiyonanın yüz yüze düzenlenebilmesinden mutluluk duyulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Uzun aradan sonra hayata geçirdiğimiz ilk turnuvamızın devam ettiği bugünlerde çok güzel bir heyecan içindeyiz. Ocak ayındaki faaliyet raporumuzda, turnuvalarımızı, salgın koşullarına uygun olarak çevrim içi, yarı çevrim içi ve zamanı geldiğinde de yüz yüze olarak planlamıştık. 8 Mart Kadınlar Günü'nü içine alan haftada 81 ilde çevrim içi, il yarışmalarına başlamıştık. 26-28 Mart tarihlerinde eleme turnuvalarını yaptık. Şimdi de 32 kadın sporcumuz ile Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası hayata geçti. Bu turnuvamızın, uzun yıllardır sponsoru Arzum. Dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum. Turnuvalarımız hız kesmeden devam edecek. Çünkü hem çocuklarımız hem antrenörlerimiz, kulüplerimiz ve velilerimiz turnuvalara gitmenin, yüz yüze mücadele etmenin heyecanını yaşıyorlar. Geçtiğimiz günlerde turnuvalarımızı açıklamaya başladık. Bu turnuvalarımızdan biri de, Çocuklar ve Yıldızlar Takım Turnuvaları. İl yarışmaları ile başlayacak, finali de yüz yüze yapmak için salgının daha uygun koşullara gelmesini bekleyeceğiz. Önümüzdeki hafta, okul sporlarının Türkiye finallerini yapacağız. Daha sonra faaliyet programımızda yer alan Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası'nı, Türkiye Yaş Guruplarını ve uluslararası açık satranç turnuvalarını da hayata geçireceğiz."

Salgın döneminde de oldukça aktif olduklarını dile getiren Tulay, şöyle konuştu:

"Çevrim içi ortamlarda yaptığımız turnuvalarla, kampanyalarla ve projelerle satranç sporumuzun heyecanını hep sıcak tutmaya çalıştık. Hepimizin hatırlayacağı gibi, geçtiğimiz yıl yaz aylarında Kovid-19'un seyrinin biraz azalmasıyla yüz yüze turnuvalarımıza başlamıştık. Yaptığımız her turnuvanın mutlaka planlamasını yaptık. Kovid-19 izleme komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda bu turnuvaları hayata geçiriyoruz. Komisyonumuzda yer alan, daha çok Sağlık Kurulumuzdaki doktor arkadaşlarımız ve etken kurullarımızın başkanları yaptıkları toplantılar neticesinde bir rehber hazırlıyorlar ve bu rehber sık sık ana sayfamızda güncelleniyor. Bundan sonra da yapacağımız tüm turnuvalar salgın koşulları göz önünde bulundurularak, bu komisyonun verdiği öneriler doğrultusunda alınan kararlar ile yapılacak."

Salgın nedeniyle verilen aradan sonra ilk defa yüz yüze hamle yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirten, satrancın öne çıkan kadın sporcularından kadın büyükusta unvanına sahip Kübra Öztürk Örenli görüntülü mesajında, "Şu an, Çorum'da Arzum Türkiye Kadınlar Şampiyonası'nı yapmaktayız. Özlediğimiz yüz yüze turnuvaları bu turnuva ile gerçekleştirmiş olduk. Yaklaşık 1,5 senedir turnuva oynamıyordum. Buraya büyük bir özlemle geldim. Tedbirler gerçekten üst seviyede. Çok güzel bir turnuva oluyor. Gelecekteki turnuvalar için de örnek teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Hayrunisa Şahin ise şunları kaydetti:

"19 yaşındayım. İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Biyomedikal Mühendisliği öğrencisiyim. 10 yılı aşkın süredir, satranç sporu ile ilgileniyorum. Bu süreçte, ülkemizi ve federasyonumuzu temsilen birçok uluslararası arenada yer aldım. Türkiye şampiyonluğum, Avrupa üçüncülüğüm ve birçok takım turnuvasında şampiyonluğum mevcut. Salgın döneminde satrançtan çok uzak kaldık ve gerçekten satranç severler olarak yüz yüze olan turnuvaları dört gözle bekliyorduk. Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası yapılmasına özellikle kadın sporcular olarak gerçekten çok sevindik. Buradaki tedbirler dolayısıyla gerçekten içimiz çok rahat. Maçlara girerken hiçbir şekilde kötü hissetmiyorum, güvenli hissediyorum. Tedbirler, odalarda, yemek yerlerinde, tur esnasında gerçekten çok iyi düzeyde. Federasyona bundan dolayı çok teşekkür ederiz. Bundan sonra yapılacak turnuvaları dört gözle bekliyoruz."

Şampiyona yarın sona erecek.

Türkiye Satranç Federasyonu, Kadınlar Günü, Türkiye, Çorum, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2021 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, Çorum'da devam ediyor - Son Dakika Spor


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