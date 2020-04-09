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2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası, 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendi.
6 saat önce
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası, 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendi.
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası, 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:59 Kaynak: İHA
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