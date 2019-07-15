Son Dakika Haberleri: 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın düzenleneceği şehirler belli oldu
Son Dakika Spor Haber

2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın düzenleneceği şehirler belli oldu

7 saat önce

Kadınlarda ve erkeklerde 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı düzenlemeye hak kazanan şehirler belli oldu.

2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın düzenleneceği şehirler belli oldu, System.String[]
Kadınlarda ve erkeklerde 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı düzenlemeye hak kazanan şehirler belli oldu. Buna göre 2021 yılında Avrupa Basketbol Şampiyonası'na kadınlarda, Fransa ve İspanya; erkeklerde ise Almanya, Çekya, İtalya ve Gürcistan ev sahipliği yapacak.
Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen törene FIBA Başkanı Horacio Muratore, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, FIBA Avrupa Direktörü Kamil Novak, FIBA Avrupa Kurulu ve teklif verilen şehir temsilcileri katıldı. Yapılan açıklama sonucunda turnuvaya erkeklerde grup aşamasında Almanya'nın Köln, Çekya'nın Prag, Gürcistan'ın Tiflis ve İtalya'nın Milano şehirleri ev sahipliği yapacak. Grup aşamasından sonraki turlardaki karşılaşmalar ise Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek.
Kadınlarda ise Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın Fransa ve İspanya ev sahipliğinde düzenlenmesine karar verildi. Buna göre grup aşaması ve çeyrek final maçları Fransa'nın Lyon ile İspanya'nın Valencia şehirlerinde oynanacak. Yarı final ve final mücadelelerine ise Fransa'nın Paris şehri ev sahipliği yapacak.


Fransa, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sınırda büyük yoğunluk! Gurbetçiler akın akın geliyor 3 ay önce evlenen sözleşmeli er kazada öldü Beştepe'de anma töreni: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı 15 Temmuz'da en ağır darbeyi alan Nihal Olçok paylaşımıyla ağlattı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 04:21:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın düzenleneceği şehirler belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]