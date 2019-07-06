2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipleri belli olacak
32 dakika önce
Erkekler ve kadınlarda 2021 FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeler, 15 Temmuz Pazartesi günü belli olacak.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:47 Kaynak: AA
Erkekler ve kadınlarda 2021 FIBA Avrupa
Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeler, 15 Temmuz Pazartesi günü belli olacak.
FIBA Avrupa'dan yapılan açıklamada, Almanya
'nın Münih
kentinde 15 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek törenle, erkekler ve kadınlarda 2021 Avrupa şampiyonlarına ev sahipliği yapacak ülkelerin belirleneceği ifade edildi.
2021 FIBA Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipliğine aday ülkeler arasında Çekya, Estonya
, Gürcistan
, Almanya, Macaristan
, İtalya
ve Slovenya
yer alıyor.
Fransa- İspanya
ile Ukrayna- İsveç
ise 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı ortaklaşa düzenlemek için başvuruda bulunan adaylar arasında bulunuyor.
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