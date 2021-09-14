2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan ve Polonya yarı finale çıktı.
Polonya ve Çekya'nın ev sahipliği yaptığı çeyrek final etabında iki maç yapıldı.
Sırbistan, Hollanda'yı 25-23, 25-20 ve 27-25'lik setlerle 3-0 yenerek tur atladı.
Polonya ise Rusya karşısında 25-14, 26-24 ve 25-19 sona eren setlerle 3-0 galip gelerek son 4 takım arasına kaldı.
Turnuvada çeyrek final etabı, yarın İtalya- Almanya ve Çekya- Slovenya maçlarıyla tamamlanacak.
Kaynak: AA
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