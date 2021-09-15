2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda İtalya ve Slovenya yarı finale çıktı.

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda İtalya ve Slovenya yarı finale çıktı. Polonya ve Çekya'nın ev sahipliği yaptığı çeyrek final etabı, iki maçla tamamlandı. İtalya, Almanya'yı 25-13, 25-18 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yenerek tur atladı. Slovenya ise Çekya karşısında 25-21, 25-19 ve 27-25 sona eren setlerle 3-0 galip gelerek son 4 takım arasına kaldı. Polonya-Slovenya ve Sırbistan-İtalya eşleşmelerinin oluştuğu yarı final maçları, 18 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Son Dakika

Hedeflerinde para işlemi yapanlar var! Bir telefonla kredi kartından 40 bin TL çektiler

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi

Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı

Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti

Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor

Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu

Tepki çeken "semazen" temalı yarı çıplak dans gösterisine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama