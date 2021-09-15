2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda İtalya ve Slovenya yarı finale çıktı.
Polonya ve Çekya'nın ev sahipliği yaptığı çeyrek final etabı, iki maçla tamamlandı.
İtalya, Almanya'yı 25-13, 25-18 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yenerek tur atladı.
Slovenya ise Çekya karşısında 25-21, 25-19 ve 27-25 sona eren setlerle 3-0 galip gelerek son 4 takım arasına kaldı.
Polonya-Slovenya ve Sırbistan-İtalya eşleşmelerinin oluştuğu yarı final maçları, 18 Eylül Cumartesi günü oynanacak.
Kaynak: AA
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