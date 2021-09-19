2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda, Slovenya ve İtalya finale çıktı.

Polonya'nın ev sahipliği yaptığı yarı final maçları tamamlandı.

Slovenya, Polonya'yı 17-25, 32-30, 25-16 ve 37-35'lik setlerle 3-1 yendi.

Son şampiyon Sırbistan ile karşılaşan İtalya ise 29-27, 25-22, 23-25 ve 25-18 biten setlerle 3-1 galip geldi.

İtalya ile Slovenya arasındaki final maçı, bugün TSİ 21.30'da yapılacak. Polonya ile Sırbistan ise üçüncülük maçında bugün TSİ 18.30'da karşılaşacak.