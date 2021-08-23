2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası

Salon: BT ArenaHakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Igor Schimpl (Slovakya)Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladin (Simge Şebnem Aköz, Yasemin Güveli, Meliha İsmailoğlu, Buse Ünal, Meryem Boz, İlkin Aydın)Finlandiya: Riikila,...

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