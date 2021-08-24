2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası

Sırbistan , Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada beşte beş yapan " Filenin Sultanları ", sadece ilk maçta Romanya'ya set verdi.

Kaptan Eda Erdem Dündar, 16 sayıyla Hollanda karşısında milli takımın en skorer oyuncusu oldu.

Romanya 'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan ve iki yenilgisiz takımın karşı karşıya geldiği karşılaşmada milliler, baştan sona oyun disiplinini koruyarak salondan galip ayrıldı.

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