2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası

Dördüncü seti de etkili oyunla 25-13 önde bitiren Türkiye, karşılaşmayı 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

İkinci sete iyi başlayamayan A Milli Takım , 8-2 geriye düştü. Milliler, farkı bir sayıya (11-12) indirse de ikinci seti 25-22 kaybetti: 1-1

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