2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası

İtalya'da Egonu 29, Sylla 20, Pietrini de 13 sayıyla şampiyonluk maçında takımlarına önemli katkı sağladı.

İtalya, Avrupa Şampiyonası tarihinde 2007 ve 2009'dan sonra üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad 'daki Stark Arena'da oynanan final müsabakasında İtalya, güçlü rakibini 24-26, 25-22, 25-19 ve 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

2021 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan 'ı 3-1 yenen İtalya şampiyon oldu.

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