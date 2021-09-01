A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'yı mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Ay-Yıldızlı takımımızın yarı finaldeki rakibi belli oldu.

DEV MAÇ 3 EYLÜL'DE OYNANACAK

2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde son Avrupa şampiyonu Sırbistan, Fransa'yı 3-1 mağlup ederek yarı finalde A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi oldu. Dev maç 3 Eylül cuma günü Belgrad'da oynanacak.