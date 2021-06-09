2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı asli partneri GSK oldu

GSK bu yılın kasım ayında Glasgow'da Birleşik Krallık ve İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2021 BM İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) asli partnerleri arasında yer alacak.

GSK'dan yapılan açıklamaya göre, BM İklim Değişikliği Konferansı'na ilaç sektörü kategorisinde asli partner olarak katılacak olan GSK, bu önemli sorumluluk ile birlikte 2020 yılının kasım ayında ilan ettiği yeni global çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini bir adım ileri taşıyacak. GSK asli partnerliğini üstlendiği konferansta yaşam bilimleri sektörüne, global iklim ve doğa hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunmanın yanı sıra, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerinin ele alınmasında da lider rol oynayacak.

Ana partnerlerden biri olarak GSK, etkinlik kapsamında iklim ve sağlık odaklı önemli etkinliklerin planlanmasında söz sahibi olacak. GSK bu etkinlik sayesinde ayrıca 2021 Kasım ayı öncesinde BM İklim Değişikliği Konferansı ve GSK'nın çevresel, sürdürülebilirlik hedeflerine dair yeni inisiyatiflerin başlatılmasına yönelik konferans ekibi ve Birleşik Krallık Hükümeti ile yakın iş birliği içerisinde olacak.

Olası pandemilere hazırlık

Bu ortaklık kapsamında GSK ayrıca iklim değişikliği ve doğa tahribatının sağlığa etkilerinin daha iyi anlaşılması ve ölçülebilmesi amacıyla diğer önde gelen sağlık kuruluşlarıyla iş birliği de dahil olmak üzere birçok alana yoğunlaşacak. Böylelikle, gelecekteki yaşam bilimi araştırmalarında faydalanmak üzere iklim değişikliği ve doğa tahribatının hastalık yükü ile hastaların ihtiyaçlarını nasıl etkilediği daha yakından gözlemlenebilecek. Öte yandan bu ortaklık ile dünya genelinde sağlık konusunda bilincin artırılması ve gelecekteki olası pandemilere hazırlıklı olabilmek için ortam sağlanması amaçlanıyor.

GSK konferanstaki konumu sayesinde, düşük karbonlu tıbbi tedavilerinin ve yeni bakım modellerinin tanıtımını yaparak endüstrinin ve sağlık sistemlerinin net sıfır düzeyine geçiş sürecine katkıda bulunmayı ve global iklim hedeflerini paylaşmayı amaçlıyor. Aynı zamanda bu ortaklık, GSK'nın çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim yaklaşımının önemli bir bölümünü oluşturan uzun vadeli sürdürülebilir iş performansının ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması gibi hedeflerini de destekler nitelikte olacak.

GSK'nın küresel sürdürülebilirlik hedeflerinde önemli gelişmeler yer alıyor

GSK, BM İklim Değişikliği Konferansı asli partnerliğini yeni global sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda attığı önemli adımlarla da destekliyor. Karbon tüketimini ve doğaya verilen zararı azaltma yolunda GSK, global elektrik tüketiminin yüzde 68'inin artık yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasını sağladı ve kapsam 1 ve 2 karbon emisyonlarını 2017'den bu yana yüzde 32 azalttı. Çöp alanlarına sıfır atık bırakma politikasıyla ilerleyen şirket aynı zamanda BM Su Dayanıklılık Koalisyonu üyesi konumunu sürdürüyor.