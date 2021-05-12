2021 Brit Ödülleri sahiplerini buldu

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En İyi Uluslararası Kadın Solo Sanatçı/ International female

En iyi Single/ British single

En İyi Grup/British group

En İyi Erkek Solo Sanatçı/ British male

En İyi Kadın Solo Sanatçı/ British female

Coronavirüs nedeniyle 4 bin seyircinin katılımıyla gerçekleşen geceye kadın sanatçılar damga vurdu. İşte Brit Ödülleri'ni kazanan isimler...

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