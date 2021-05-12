Coronavirüs nedeniyle 4 bin seyircinin katılımıyla gerçekleşen geceye kadın sanatçılar damga vurdu. İşte Brit Ödülleri'ni kazanan isimler...
En İyi Kadın Solo Sanatçı/ British female
Dua Lipa
En İyi Erkek Solo Sanatçı/ British male
J Hus
En İyi Grup/British group
Little Mix
Yılın şarkıcısı/ Breakthrough artist
Arlo ParksEn iyi Single/ British single
Harry Styles – Watermelon Sugar
Yılın Albümü/ British album
Dua Lipa – Future Nostalgia
En İyi Uluslararası Kadın Solo Sanatçı/ International female
Billie Eilish
En İyi Uluslararası Erkek Solo Sanatçı/ International male
The Weeknd
En İyi Uluslararası Grup/ International group
Haim
En İyi Yeni Sanatçı/ Rising star
Griff
Küresel İkon/ Global icon
Taylor Swift
Son Dakika › Magazin › 2021 Brit Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika Magazin