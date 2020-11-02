2021 bütçe görüşmeleri - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "57 ülkede, 54 film ile devam etmiş olan dijital reklamlarımız ile toplamda 5,5 milyar gösterim, 1 milyar izlenme alınmıştır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerine katıldı. Ersoy, Covid salgınının turizme olan etkilerini azaltmak için Güvenli Turizm Sertifikası programını başlattıklarını belirterek, "Sertifikasyon Programı, uluslararası bilinirliği olan akreditasyon kuruluşları ve sektörün önde gelen paydaşları ile birlikte hazırlandı. Denetim firmalarının seçiminde de en az 5 ülkede faaliyet göstermesi şartı arandı. Bu çabalarımızın bir sonucu olarak 2020 Eylül sonu itibariyle, 5 bine yakın tesis, uluslararası denetim firmaları tarafından denetlenmiş ve sertifika almaya hak kazanmıştır. Sertifika programı 15 Temmuz 2020 tarihi itibariyle 50 oda ve üzeri konaklama tesisleri için zorunlu hale getirildi. Bakanlığımız denetim elemanları ve gizli müşteri denetimleri ile beraber, tesisler ayda 3 hatta 4 kez denetlenmektedir. Bu kapsamda 2020 yılı sonuna kadar bin 225 kişiyi, 2021 yılında da 3 bin 200 kişiyi ağırlamayı planlamaktayız" ifadelerini kullandı.

Ersoy şöyle konuştu:

"2020 yılında 14 ülkede (Birleşik Krallık, Almanya, Ukrayna, Rusya, Sırbistan, Avusturya, Belçika, Japonya, Polonya, Çekya, Fransa, İsrail, Kazakistan, Hollanda) TV reklamlarımız yayınlandı. Yazılı basın reklamlarına baktığımızda ise, ülkemizin tanıtımını dünyanın en prestijli ve en çok okunan dergilerinde gerçekleştirmeyi 2020 yılında da sürdürdük. Bu kapsamda toplam 8 ülkede yıl boyunca, 57 dergide reklam çalışması gerçekleştirdik. 2020 tanıtımı için etkin olarak kullandığımız mecralardan biri de dijital platformlar olmuştur. 57 ülkede, 54 film ile devam etmiş olan dijital reklamlarımız ile toplamda 5,5 milyar gösterim, 1 milyar izlenme alınmıştır."

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasına yönelik olarak Ersoy, "Yeni Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası 2023 koltuk kapasiteli Büyük Salon ve 500 koltuk kapasiteli Mavi Salon ile hizmet verecektir. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 60 yıldır kullanmakta olduğu 600 kişilik Tarihi CSO Salonu ise oluşturulacak sanat adası içinde faaliyetine devam edecektir. Sergi mekanı ve açık hava alanlarından oluşan müzik kampüsü, 3 Aralık 2020 tarihinde, ülkemizin ve dünyanın ünlü müzisyenlerinin katılımıyla hizmete açılıyor" şeklinde konuştu.

Atatürk Kültür Merkezi'nin 95 bin 600 m2 kapalı alanda yeni yapısıyla İstanbullularla buluşacağını söyleyen Ersoy, "Atatürk Kültür Merkezi bünyesinde 2038 kişilik opera salonu, 805 kişilik tiyatro salonu, sanat ve müzik kütüphanesi, çocuk sanat merkezi, sanat galerisi, çok amaçlı salon, tasarım dükkanı, otopark ve sinema bulunmaktadır. Sahne sistemleri en son teknoloji ile tasarlanan Atatürk Kültür Merkezi, Bakanlığımız sanat kurumlarının yanı sıra, özel sanat topluluk ve kurumlarının da mekan ihtiyacına cevap verecek, uluslararası yapımlara da kapılarını açacaktır" diye konuştu.

Kültürel varlıkların gün yüzüne çıkarılması için 157 kazı çalışmasının devam ettiğini belirten Ersoy, "Mevcut 157 arkeolojik kazı çalışmasının 125'i Türk kazı başkanlıklarınca, 32'si yabancı kazı başkanlıklarınca sürdürülmektedir. 2020 yılında Covid-19 salgınına yönelik tedbirlere rağmen arkeolojik kazı ve yüzey araştırması sayısı 500'ü aşmıştır. Bakanlığımız ve bağlı kurumlarımızın destekleri ile 2019 yılında başlatılan 12 aylık kazı programına dahil olan kazı başkanlığı sayısı bu yıl 3 kat artırılarak 20'den 62'ye çıkarılmıştır. 2021 yılında 125 kazı başkanlığının tamamının bu kapsama alınmasını hedefliyoruz. Yıl boyu süren kazılar kapsamında 2019 yılında ilave 100 arkeolog, sanat tarihçi ve restoratör istihdam edilmiş olup 2020 yılında da arkeolog, sanat tarihçi ve restoratör unvanlarında 248 ilave personel istihdam edilecektir. 2021 yılı sonunda 125 kazı başkanlığının 12 aylık programa dahil edilmesiyle uzman personel sayısı toplamda 700'e çıkacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA