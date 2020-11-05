2021 bütçe görüşmeleri - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Şu anda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber çok önemli ürünlerin hepsinde regülatif bir şekilde çalışıp, hem destek hem müdahale alımları yapıyoruz. 50 kadar ürünü çok sıkı şekilde takip ediyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Pakdemirli, OECD 2020 Tarım Politikaları İzleme Platformu'nun verilerini hatırlatarak, Türkiye'nin tarım sektörüne en fazla destek veren ilk on ülke arasında olduğunu söyledi. Pakdemirli, "Son iki yılda şunu yaptık. Temel fark AK Parti hükümetleri öncesinde destek yoktu. Desteğin haricinde müdahale alımları vardı. AK Parti hükümetleri sonrasında destekler çoğaltıldı ve genişletildi. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber çok önemli ürünlerin hepsinde regülatif bir şekilde çalışıp, hem destek hem müdahale alımları yapıyoruz. 50 kadar ürünü çok sıkı şekilde takip ediyoruz" dedi.

Pakdemirli, girdi fiyatları artarken ÜFE fiyatlarının yüzde 15 arttığını belirterek, "Çiftçinin geliri artmış. Fiyatların spekülatif arttığı dönemde ve bugünkü şartlar altında kurların yükseldiği dönemde fiyatlar artıyorsa, tüketiciye bunu fazla paraya yedirmenin alemi yok, maliyetleri gözden geçirmek lazım. Hasat zamanı bu tür operasyonlar yapmayalım" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ikinci çeyrekte birçok sektör küçülürken, Türkiye tarımsal gayri, safi milli hasılada yüzde 4 büyüdü. Bakanlık olarak doğru hazırlıkları yaptık. Çiftçi tarlasına, tohumuna küsmezse, üretim devam eder."

-İHA-