2021 bütçe görüşmeleri - Son Dakika

2021 bütçe görüşmeleri

09.12.2020 23:44

2021 bütçe görüşmeleri Adalet bakanı Gül'e CHP İstanbul milletvekili Tanrıkulu'ndan tepki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "HSK'nın 15 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından hakimlerin vermiş olduğu kararlar, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan...

2021 bütçe görüşmeleri

Adalet bakanı Gül'e CHP İstanbul milletvekili Tanrıkulu'ndan tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

"HSK'nın 15 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından hakimlerin vermiş olduğu kararlar, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karara yönelik ihlal söz konusuysa, ihlali yapan hakim ve savcılara terfisinde dikkate alınacak ve terfileriyle ilgili bir uygulama Ocak ayıyla birlikte başlamış oldu"

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "HSK'nın 15 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından hakimlerin vermiş olduğu kararlar, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karara yönelik ihlal söz konusuysa, ihlali yapan hakim ve savcılara terfisinde dikkate alınacak ve terfileriyle ilgili bir uygulama Ocak ayıyla birlikte başlamış oldu" dedi.

Gül, 2021 merkezi Yönetim bütçe kanun Teklifi ve 2019 Kesin hesap kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. Gül, yargının tarafsız olduğunu söyleyerek, "Bütün renkleriyle, diliyle, inancıyla ve yaşam tarzıyla milletin tamamına eşit yakınlıktadır. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı; milletin yargıya güvenini artıracak, 'adalet yerini buldu' duygusunu geliştirecek en temel anayasal ilkedir. Her zaman söylediğimiz gibi, mahkemeler, yürütme hiyerarşisi içinde bir taşra müdürlüğü değildir, Adalet Bakanlığının bir il müdürlüğü değildir" ifadelerini kullandı.

Gül şöyle konuştu:

"Yargının hukukun değil, vesayet düzeninin bekçiliğini yaptığı dönemler geride kalmıştır. 27 Mayıs'ın Yassı adasını, 12 Eylül'ün gençleri bir sağdan bir soldan kıydığını unutmak mümkün değildir. Yine, 28 Şubat'ta insanımızı en temel haklarından mahrum eden, brifing alan yargının millet-devlet-adalet birliğine tahribatı da hafızalarımızda tazedir. O karanlık ve zalim süreçte yargı, toplum mühendisliğinin taşıyıcı kolonu olarak milletin önünde dikenli bir tel örgü gibi kullanılmıştır. Vesayet odaklarının çizdiği tipe uymayan vatandaşlar bu tel örgüye takılmıştır. O dönemin yaralarını sarmaya çalışırken hukuk düzenimiz bu defa 40 yıllık hain bir terör örgütünü karşısında buldu. FETÖ, 17-25 Aralık'ta darbenin aparatı olmanın da ötesinde, bizatihi faili olmuştu. Bu süreçleri hep beraber, bedeller ödeyerek yaşadık, gördük. Böyle bir yakın tarihi, ortak kaderi yaşamış, görmüş, bilmiş bir ülkenin vesayetin yerine adaleti koyması tarihi bir dönüşümdür. Bir ülkede vesayet varsa, orada adalet yoktur."

Gül, 2020 yılının Ocak ayında yayınlanan genelgesine atıf yaparak, "HSK'nın 15 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından hakimlerin vermiş olduğu kararlar, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karara yönelik ihlal söz konusuysa, ihlali yapan hakim ve savcılara terfisinde dikkate alınacak ve terfileriyle ilgili bir uygulama Ocak ayıyla birlikte başlamış oldu" dedi.

Bunun üzerine CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 'Enis Berberoğlu nerede' diyerek kürsüye doğru yöneldi. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, hem Tanrıkulu'nu hem de CHP Grup başkanvekili Engin Özkoç'u uyardı. Tanrıkulu'nun yerine oturmaması üzerine AK Parti milletvekilleri de yerlerinden kalktılar. AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. TBMM Başkanvekili Bilgiç, oturuma ara verdi.

Aradan sonra Adalet Bakanı Gül konuşmasına devam etti. Gül, ceza adaleti sisteminin suçlular için caydırıcı, masumlar ve mağdurlar için ise koruyucu olduğu ölçüde etkin ve adil olduğunu belirterek, "Masum bir vatandaşımızın hukuktan emin olması, onurunun ve itibarının asla lekelenmemesi gerekir. Bu inançla 2017 yılında CMK'da yaptığımız düzenleme büyük bir güvence sağlamıştır. Hiçbir delile dayanmayan, soyut ve genel nitelikteki ihbarlar üzerine 'soruşturma yapılmasına yer olmadığı' kararı verilmektedir. Bu usul, geçen üç yılda lekelenmeme hakkını korudu, geliştirdi.2020 yılında da çok olumlu sonuçlar aldık. Söz konusu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren toplam 455 bin ihbarda 292 bin adet soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verilmiştir" diye konuştu.

2021 bütçe görüşmeleri
2021 bütçe görüşmeleri
2021 bütçe görüşmeleri
2021 bütçe görüşmeleri

Cumhuriyet Halk Partisi, Abdülhamit Gül, Resmi Gazete, Ocak, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 2021 bütçe görüşmeleri - Son Dakika


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