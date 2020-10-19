2021 bütçesi geliri bir trilyon 82 milyar 29 milyon 40 bin TL olarak tahmin edildi.

2021 yılı bütçesinin detayları belli oldu. 2021 yılında gelirlerin genel bütçe bir trilyon 82 milyar 29 milyon 40 bin TL, özel bütçeli idarelerin gelirlerinin 16 milyar 546 milyon 924 bin TL öz gelir, 104 milyar 563 milyon 767 bin TL Hazine yardımı olmak üzere 121 milyar 110 milyon 691 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 8 milyar 267 milyon 484 bin TL öz gelir, 168 milyon 772 bin TL olarak tahmin edildiği belirtildi.

2021 yılında giderlerin genel bütçede yer alan kamu idarelerine bir trilyon 328 milyar 254 milyon 326 bin TL, özel bütçeli idarelere 119 milyar 877 milyon 971 bin TL, düzenleyici ve denetleyici idarelerin 8 milyar 436 milyon 256 bin TL ödenek verilmesi öngörüldü. - ANKARA