2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası TRT'de - Son Dakika

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilecek olan 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası heyecanı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'da yaşanacak.

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan birlikte ev sahipliği yapacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda D Grubu'ndaki ilk maçında bu akşam Romanya ile karşılaşacak. Turnuvadaki müsabakalar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarında sporseverlerle buluşacak.

MİLLİ TAKIM D GRUBU'NDA MÜCADELE EDECEK

Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele edecek.

Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu Romanya - Türkiye karşılaşması bu akşam saat 20.30'da canlı yayınla TRT Spor'da.

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı şöyle:

18 Ağustos Çarşamba

20.30 Romanya-Türkiye

20 Ağustos Cuma

20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos Pazar

17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos Pazartesi

20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos Salı

17.30 Hollanda-Türkiye

-İHA-