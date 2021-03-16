2021 CEV Kupası: Saugella Monza: 3 - Galatasaray: 0

Galatasaray HDI Sigorta, 2021 CEV Kupası finali ilk maçında İtalyan ekibi Saugella Monza'ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart salı günü İstanbul'da oynanacak. Sarı-kırmızılı ekibin kupayı kazanabilmesi için öncelikle rövanş karşılaşmasından 3-0 veya 3-1'lik skorla galip ayrılması ardından kupayı kazanacak takımı belirleyecek olan altın seti kazanması gerekecek.

Salon: Arena Di Monza

Hakemler: Cedric Grellier (İsviçre), Mirco Till (Almanya)

Saugella Monza: Begic, Heyrman, Orro, Meijners, Danesi, van Hecke, Parrocchiale (L) (Squarcini, Orthmann)

Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz, Ergül, Çağla, Kosheleva, Sezen, İlkin, Gizem (L) (Çağla Salih, Sude, Elif Su, Nilay)

Setler: 25-23, 25-15, 25-16

Süre: 70 dakika (26, 23, 21)