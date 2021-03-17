2021 CEV Şampiyonlar Ligi: VakıfBank: 2 Busto Arsizio: 3

VakıfBank, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio'ya 3-2 mağlup oldu. Bu karşılaşmanın rövanşı, 24 Mart Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.
Salon: Vakıfbank
Hakemler: Koen Luts (Belçika), Pawel Burkiewcz (Polonya)
VakıfBank: Ognjenovic, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic, Ayça (L), (Gözde, Meliha, Kübra, Cansu, Tuğba)
Busto Arsizio: Gennari, Stevanovic, Poulter, Gray, Olivotto, Mingardi, Leonardi (L) (Piccinini)
Setler: 25-20, 25-17, 21-25, 13-25, 13-15
Süre: 106 dakika (23 20 24 19 20) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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