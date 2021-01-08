2021 Dakar Rallisi

Monster Energy Yamaha 'dan Botsvanalı Ross Branch, liderin 13 saniye arkasında ikinci, KTM Factory'den Avustralyalı Daniel Sanders ise 53 saniye geride üçüncü oldu.

Overdrive Toyota'dan Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi 4 dakika 3 saniye farkla ikinci, Toyota Gazoo'dan Katarlı Nasser Al-Attiyah ise 7 dakika 16 saniye farkla üçüncü oldu.

Suudi Arabistan 'da düzenlenen 43. Dakar Rallisi'nin 6. etabı, Al Quaisumah ile Ha'il kentleri arasındaki 347 kilometrelik parkurda yapıldı.

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