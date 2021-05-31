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2021'de 150 bin ton tütün elde edilmesi bekleniyor - Son Dakika

2021'de 150 bin ton tütün elde edilmesi bekleniyor

31.05.2021 20:32

2021'de 150 bin ton tütün elde edilmesi bekleniyor Türkiye Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun: "26 il, 113 ilçe ve 2 bin 301 köy ile mahallede tütün ekimi gerçekleştirildi" Türkiye Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı...

2021'de 150 bin ton tütün elde edilmesi bekleniyor

Türkiye Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun:

"26 il, 113 ilçe ve 2 bin 301 köy ile mahallede tütün ekimi gerçekleştirildi"

MUŞ - Türkiye Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, ülke genelinde yaklaşık 55 bin çiftçi tarafından 2021 yılı içerisinde ekimi yapılan ürünlerden 150 bin ton tütün beklediklerini ve böylelikle dışa bağımlılığı azaltacaklarını ifade etti.

2021 yılı içerisinde 26 il, 113 ilçe ve 2 bin 301 köy ile mahallede 81 milyon 400 bin dönüm alanda yaklaşık 55 bin çiftçi tarafından tütün ekimi gerçekleştirildi. Bölgede birçok ailenin geçimini sağladığı tütüncülükte Amerikan Virginia ile Kırgızistan ve Kazakistan Talgar tütünleri tercih ediliyor. Fideleri toprakla buluşturmaya başlayan üreticilerin, yaklaşık 4-5 ay sonra hasada başlaması bekleniyor.

Bu yıl birçok ilde ekimlerin bittiğini ama Muş ve Bitlis'te ekimlerin yeni başladığını kaydeden Şeyhmus Solgun, "Bu yıl bölgemizde ağırlıklı olarak Virginia, Kırgızistan ve Kazakistan Talgarları üzeri sözleşme yaptık. Özellikle Muş ilinde bu yıl 8 ayrı şirketle sözleşmeler gerçekleşti. Bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yüzde 30 ülke ürünü kullanma zorunluluğu getirildiği için firmalar ülkemizde daha fazla sözleşmeler yapıp, daha fazla ürün elde etmeleri için ağırlıklı Amerikan Virginia'sıyla, Kırgızistan, Kazakistan'ın Talgarlarını Muş, Bitlis ve Batman yöresinde ciddi bir rakamla sözleşmeler gerçekleşti" dedi.

"Tütün derken insanlarımızın aklına yalnız sigara gelmesin"

Tütünün bir ihtiyaç olduğunu anlatan Genel Başkan Solgun, "Tütün derken insanlarımızın aklına yalnız sigara gelmesin. Tütün bir sanayi ürünü, tütün aynı zamanda kozmetiğin tüm ürünlerinde kullanılan bir ürün. Bunun yanında zirai ilaçlarında kullanılan bir ürün. Kozmetik ürünlerinden, zirai ilaçlardan ve bir iki kanser ilacı dahi tütünden yapılmaktadır. Amacımız ithalatı azaltmak, ithal ettiğimiz ürün karşılığını kendi ülkemizdeki üreticimize ve çiftçimize kazandırmak için elimizden gelen tüm çabaları sarf etmek. Bu yıl 150 bin ton tütün ülkemizde bekliyoruz. Bu 150 bin tonu yetiştirdiğimiz zaman ithalatı en az yüzde 75'lere indirirsek bu bizim büyük bir başarımız olur. Bu vesileyle ithalatı azaltmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

Merkeze bağlı Suvaran köyünde 4 dönüm alanda tütün ekimi yapan üreticilerden Abit Altunay ise "Tütün ekimine başladık. Bölgede yoğun olarak tütün ekimi yapılıyor. Genel olarak geçim kaynağı tütündür. Burada Suvaran ve Harman ile çevredeki köyler tütüncülük yapıyor. Başka yapacak bir işimiz yok bizde mecburen tütünle uğraşıyoruz. Ürünlerimizi damlama sulama sistemi ile suluyoruz. Bu sistem bizim için daha kolay" diye konuştu.

2021'de 150 bin ton tütün elde edilmesi bekleniyor
2021'de 150 bin ton tütün elde edilmesi bekleniyor
2021'de 150 bin ton tütün elde edilmesi bekleniyor
2021'de 150 bin ton tütün elde edilmesi bekleniyor

Kırgızistan, Türkiye, Tütün, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2021'de 150 bin ton tütün elde edilmesi bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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