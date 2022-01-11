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2021'DE 2 MİLYAR 542 MİLYON İHRACAT YAPAN DAİB'İN 2022 HEDEFİ 3 MİLYAR DOLAR - Son Dakika

2021'DE 2 MİLYAR 542 MİLYON İHRACAT YAPAN DAİB'İN 2022 HEDEFİ 3 MİLYAR DOLAR

11.01.2022 13:54

DOĞU Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı Ethem Tanrıver, 2021 yılında 2 milyar 542 milyon dolar olan bölge ihracatında 2022 hedeflerinin 3 milyar dolar olduğunu söyledi.

DOĞU Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı Ethem Tanrıver, 2021 yılında 2 milyar 542 milyon dolar olan bölge ihracatında 2022 hedeflerinin 3 milyar dolar olduğunu söyledi.

DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni kullanımına başlanan hizmet binasında 2021 yılını değerlendirdi. Tanrıver, yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantının ardından da basın mensuplarına yeni hizmete giren birlik binasını gezdirdi.

Konuşmasında, ihracatta 2021'in verimli olduğunu belirten DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, 2020 yılında pandemiye rağmen 2 milyar 68 milyon dolar ihracat yapmıştık. 2021 yılında ise geçen yıl 2,5 milyar dolar olarak açıkladığımız hedefimizi biraz daha artırarak 2 milyar 542 milyon dolar olarak gerçekleştirdik. İhracatta geçen seneki büyüme oranı yüzde 23 oldu. 2018'de 1 milyar 778 milyon dolarla görevi devralmıştık, bugün itibarıyla yüzde 43 oranında ihracatı artırdık. İhracat hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz, ekip olarak bunu başaracağız. 2 milyar 542 milyon dolarlık ihracatımızı 2 bin 667 ihracatçımızla gerçekleştirdik. 187 ülke ve bölgeye ihracat yaptık. Birlik olarak 7 kıtanın hepsine ihracatımız varken birliğimize 367 yeni firma üye olarak katıldı. 367 firmadan 293 firma ilk defa ihracatla tanıştı. 293 firmanın ihracatı 220 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2022 yılında hedefimizi 3 milyar dolar olarak belirliyoruz. Yani yüzdelik 20'lik bir artışla 3 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz diye konuştu.

YAŞ SEBZE MEYVE İLK SIRADA

Bölgeden yapılan ihracatta, yaş sebze ve meyvenin 282 milyon 130 bin dolarla ilk sırada yer aldığını belirten Tanrıver, kimya sektörünün 272 milyon 647 bin dolarla ikinci, makine sektörünün ise 229 milyon 473 bin dolarla üçüncü sırada olduğunu açıkladı. Tanrıver, Asya, Orta Doğu ve bazı Avrupa ülkelerine ihracat yapan birlik üyelerinin en yoğun ihracatı Irak, İran, Azerbaycan, Almanya, Libya, İsrail ve Suriye'ye yaptığını da ifade etti.

ERMENİSTAN İLE TİCARET

Ermenistan ile ticaret konusunda da hazırlıkları olduğunu söyleyen Tanrıver, Şu anda diplomatik bir ilişkimiz yok. Ancak en kısa sürede diplomatik ilişki başladığı zaman ilk heyetimizle orada olmak istiyoruz. İhracatçılarımızı oraya götürüp, hızla ticarete girmek benim arzumdur. İki ülke arasında ilişkiler başladığı zaman ilk ticareti başlatacağız dedi.

2021'DE 2 MİLYAR 542 MİLYON İHRACAT YAPAN DAİB'İN 2022 HEDEFİ 3 MİLYAR DOLAR
2021'DE 2 MİLYAR 542 MİLYON İHRACAT YAPAN DAİB'İN 2022 HEDEFİ 3 MİLYAR DOLAR
2021'DE 2 MİLYAR 542 MİLYON İHRACAT YAPAN DAİB'İN 2022 HEDEFİ 3 MİLYAR DOLAR

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İhracatçılar Birliği, Doğu Anadolu, İhracat, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2021'DE 2 MİLYAR 542 MİLYON İHRACAT YAPAN DAİB'İN 2022 HEDEFİ 3 MİLYAR DOLAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2021'DE 2 MİLYAR 542 MİLYON İHRACAT YAPAN DAİB'İN 2022 HEDEFİ 3 MİLYAR DOLAR - Son Dakika
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